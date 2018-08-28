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Çöp kamyonu ile otomobil arasında sıkışıp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 21:47 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, çöp kamyonunda çalışan Ramazan Şengül (34), aracın arkasında asılı bulunduğu sırada kamyon ile otomobil arasında sıkışarak yaralandı.

Çöp kamyonu ile otomobil arasında sıkışıp yaralandı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, çöp kamyonunda çalışan Ramazan Şengül (34), aracın arkasında asılı bulunduğu sırada kamyon ile otomobil arasında sıkışarak yaralandı.
Olay akşam saatlerinde, 4 Temmuz Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. 34 JC 3707 plakalı çöp kamyonunda çalışan Ramazan Şengül, aracın arkasında asılı bulunduğu sırada geri manevra yapan kamyon park halindeki otomobile çarptı. Çöp kamyonunun arkasında asılı olan Ramazan Şengül'ün, kamyon ile otomobil arasına sol bacağı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Şengül, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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