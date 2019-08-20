HABER

Çöp kamyonu tarlaya girdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 10:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniyörük Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan çöp kamyonu tarlaya girdi.

Çöp kamyonu tarlaya girdi: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniyörük Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan çöp kamyonu tarlaya girdi. Kazada sürücü ve bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Yeniyörük yolu üzerinde meydana geldi. Yeniyörük Mahallesi’nden İnegöl’e doğru seyir halinde olan Gökay E. (27) yönetimindeki 16 PF 596 plakalı çöp kamyonu yağış nedeniyle virajlı yolda kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Saffet F. (39) yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu tarlaya giren çöp kamyoneti olay yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinde kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Çöp kamyonu tarlaya girdi: 2 yaralı

PARTNERTeşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'Teşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'
Bolu’da, uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu: 4 gözaltıBolu’da, uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardıUyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.