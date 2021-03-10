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  4. Çöp kamyonu yayaya çarptı: 1 yaralı

Çöp kamyonu yayaya çarptı: 1 yaralı

10.03.2021 19:15 | Son Güncelleme:
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Çöp kamyonu yayaya çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ta çöp kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde Funda Sokak’ta meydana geldi.

Zonguldak’ta çöp kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde Funda Sokak’ta meydana geldi. Seyir halindeki bir çöp kamyonu, yolda yürüyen 59 yaşındaki Huri A.’ya çarptı. Kazada Huri A. ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Huri A.’ya ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Huri A.’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Öte yandan polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Çöp kamyonu yayaya çarptı: 1 yaralı

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