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Çöp kamyonun çarpmasıyla ölen kadın toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 17:45 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Özdemir (82), toprağa verildi.

Çöp kamyonun çarpmasıyla ölen kadın toprağa verildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Özdemir (82), toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen çöp kamyonunun şoförü V.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Uzunmehmet Mahallesi Osmanlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre V.T. (46) yönetimindeki 35 DC 7722 plakalı çöp kamyonu Yaşar Özdemir'e çarptı. Ardından görgü tanıklarının ifadesine göre V.T. çöp kamyonuyla olay yerinden ayrıldı. Sürücü, bir süre sonra ise polis tarafından başka bir sokakta durdurularak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Özdemir ise kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaşar Özdemir, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Kestaneci Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özdemir'e çarptığı iddiasını reddeden sürücü V.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Çöp kamyonun çarpmasıyla ölen kadın toprağa verildiÇöp kamyonun çarpmasıyla ölen kadın toprağa verildi

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