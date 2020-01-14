Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı (2)

G\u00d6ZALTILAR ARTTI\nSAMSUN'da \u00e7\u00f6p toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sar\u0131l\u0131 kol ve bacaklar\u0131 kesilmi\u015f erkek cesediyle ilgili, toplam g\u00f6zalt\u0131 say\u0131s\u0131 12'ye \u00e7\u0131kt\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSon anketi duyurdu! \u00c7arp\u0131c\u0131 sonu\u00e7Freni bo\u015falan otomobil duvara \u00e7arpt\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 1 yaral\u0131Eve gelen yak\u0131nlar\u0131 korkun\u00e7 ger\u00e7ekle y\u00fczle\u015fti!
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