HABER

Çöp kamyonundan mazot hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 19:17 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta belediyeye ait çöp kamyonundan başka bir araca mazot aktardığı iddia edilen 2'si belediye personeli 3 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonundan başka bir araca mazot aktardığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Delihakkı mevkisinde devriye sırasında Akçakoca Belediyesi'ne ait çöp kamyonundan başka bir araca mazot aktarıldığını fark etti.

Bunun üzerine incelemelerde bulunan ekipler, belediye personeli E.K. ve O.D ile ağabeyi D.D'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

PARTNEREski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydıEski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı
MODEF’in yabancı ziyaretçileri mobilyacıları memnun ettiMODEF’in yabancı ziyaretçileri mobilyacıları memnun etti
İBB Meclisinin ilk toplantısı yapıldıİBB Meclisinin ilk toplantısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ereğli mazot hırsızlığı Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması!

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 3 şüpheli serbest!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 3 şüpheli serbest!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzumuz çocuklarımıza parlak yarınlar hazırlayabilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.