Çöp kamyonundan mazot hırsızlığı iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonundan başka bir araca mazot aktardığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Delihakkı mevkisinde devriye sırasında Akçakoca Belediyesi'ne ait çöp kamyonundan başka bir araca mazot aktarıldığını fark etti.

Bunun üzerine incelemelerde bulunan ekipler, belediye personeli E.K. ve O.D ile ağabeyi D.D'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

