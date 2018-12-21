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Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı Sibel Yılmaz (29) yaşamını yitirdi.

Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı Sibel Yılmaz (29) yaşamını yitirdi.
Kaza sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Salih Yıldırım'ın kullandığı 34 UC 9952 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yılmaz, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan genç kadın doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kamyon sürücüsü Salih Yıldırım'ı, ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Polisin kaza ile ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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