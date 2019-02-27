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Çöp kamyonunun çarptığı küçük Filiz öldü, mahalleli aracı taşladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de sabah okula giderken çöp kamyonunun çarptığı ilkokul öğrencisi Filiz Taşdemir (9), hayatını kaybetti.

Çöp kamyonunun çarptığı küçük Filiz öldü, mahalleli aracı taşladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sabah okula giderken çöp kamyonunun çarptığı ilkokul öğrencisi Filiz Taşdemir (9), hayatını kaybetti. Mahalle halkının taş atıp camlarını kırdığı kamyonun şoförü gözaltına alındı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi, Elmalı Sokak'ta meydana geldi. Şehit Mehmet Gökkaya İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Filiz Taşdemir, okula gitmek için evinden çıktı. Evlerinin önündeki yolun karşısına geçmek isteyen Filiz Taşdemir'e, ilçe belediyesine ait Mustafa Erciyes yönetimindeki 38 SF 132 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz Taşdemir'in öldüğü belirlendi.
Polis, küçük Filiz'in cesedini beyaz çarşafla örterek, kaza yerinde inceleme yaptı. Bu sırada mahallede yaşayanlarhız yaptığını ileri sürdükleri kamyon şoförüne tepki gösterdi. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi kaza yerine sevk edildi. Polisler, sokakta toplanıp kamyona taş atarak camlarını kıran kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, Mustafa Erciyes'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
OKUL ÇANTASI AİLEYE TESLİM EDİLDİ
Filiz Taşdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Filiz Taşdemir'den geriye kalan okul çantası ise polisler tarafından ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çöp kamyonunun çarptığı küçük Filiz öldü, mahalleli aracı taşladıÇöp kamyonunun çarptığı küçük Filiz öldü, mahalleli aracı taşladıÇöp kamyonunun çarptığı küçük Filiz öldü, mahalleli aracı taşladı

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