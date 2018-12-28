HABER

Çöp kamyonunun çarptığı öne sürülen yaşlı kadın ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar Özdemir (82), ağır yaralandı.

Çöp kamyonunun çarptığı öne sürülen yaşlı kadın ağır yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar Özdemir (82), ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılıp, polis ekiplerince yakalanan kamyon sürücüsü V.T. (46), ifadesinde, kazayı kendisinin yapmadığını öne sürdü.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi Osmanlı Sokak'ta meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezi'ne tedavi olmaya giden Yaşar Özdemir adlı kadına, iddiaya göre, V.T. yönetimindeki 35 DC 7722 plakalı çöp kamyonu çarptı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadının yardımına, çevredekiler koştu. Özdemir, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özdemir'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden ayrılan çöp kamyonu sürücüsü V.T., görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda yakalanıp, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. V.T., ifadesinde, kazayı kendisinin yapmadığını öne sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çöp kamyonunun çarptığı öne sürülen yaşlı kadın ağır yaralıÇöp kamyonunun çarptığı öne sürülen yaşlı kadın ağır yaralı

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 1'i tutuklandıKuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 1'i tutuklandı
Elazığ'da midibüs devrildi: 7 yaralıElazığ'da midibüs devrildi: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

Her köşesi cennet! Türkiye 10 yılda ikiye katladı!

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

Çivisiz ahşap mescit beğeni topluyor

Bu binada her şey doğal! Yapımı Tam 3,5 ay sürdü

Genç kadın kendini astı! Olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Korkunç olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Ordu'da korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

Korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.