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Çöp kenteynerlerinin yanındaki atlar için yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, çöp konteynerleri yanına gelerek yiyecek aradıkları öne sürülen atların fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.

Çöp kenteynerlerinin yanındaki atlar için yardım çağrısı

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, çöp konteynerleri yanına gelerek yiyecek aradıkları öne sürülen atların fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.
Karşıyaka'daki Fikri Altay Mahallesi'nde, yerleşim alanında bulunan çöp konteynerlerinin yanına 3 sahipsiz at geldi. Atların çöp konteyleri yanında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yyiyecek aradıkları öne sürülen atlar için yorum yapanlar hayvanlara sahip çıkılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Çöp kenteynerlerinin yanındaki atlar için yardım çağrısı

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