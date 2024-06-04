Çöp konteynerinde kadın cesedi bulunmuştu! Kan donduran vahşette sır perdesi aralandı

Dehşete düşüren olay, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan konteynere çöp atan vatandaşlar çuval içerisinde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki kadına ait cesette boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası tespit etti. Ceset, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra çöp konteynerine 30 metre uzaklıktaki bir evde de inceleme başlattı.

‘KAMERADAN TESPİT EDİLDİ’

Olayın ardından polisin yaptığı incelemede Abdo Cevat'ın bir ay önce 3 katlı müstakil evin en üst katına taşındığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Abdo Cevat'ın gece eşi Dibe Cevat’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra battaniyeye sarıp çuval içerisinde çöp konteynerine attığı tespit edildi.

Olayın ardından motosiklet ile kaçan Abdo Cevat, polisin takibi sonucu saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Dibe Cevat’ın adli tıp morguna kaldırılan cenazesinin otopsi işlemleri devam ediyor.

CESEDİN TAŞINMASI KAMERADA

Dibe Cevat'ın kocası Abdo Cevat tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak çuvala koyulup çöp konteynerine atıldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde; gözaltına alınan Abdo Cevat'ın evinden omzunda içinde eşinin cesedi bulunan çuvalla çıktığı ve çöp konteynerine götürmesi yer alıyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





