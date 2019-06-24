Çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin anne ve babası tutuklandı

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir çöp konteynerinde cesedi bulunan yeni doğmuş erkek bebeğiyle ilgili annesi olduğu belirlenen Zeynep O. (31) ve babası olduğu öğrenilen Abdullah S. (56) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Torbalı Belediyesi temizlik ekipleri, geçen cuma günü saat 08.30 sıralarında, kırsal Karakızlar ile Karaot mahalleleri arasındaki yoldaki çöp konteynerini boşaltırken, yeşil poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi fark etti. İşçiler durumu jandarmaya bildirdi. Göbek kordonu hala üstünde olan bebeğin cesedi, olay yerindeki inceleme sonrasında, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeği çöp konteynerine kimin attığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu bebeğin annesi olduğu belirlenen Zeynep O. ve babası olduğu öğrenilen Abdullah S. gözaltına aldı. Abdullah S.'nin evli olduğu, Zeynep O.'nun yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Zeynep O.'nun, Abdullah S.'nin Karakızlar Mahallesi'ndeki bağ evinde gizlice doğum yaptığı, ardından bebeği çöp konteynerine attıkları öğrenildi. Jandarma tarafından yakalanan iki zanlı, dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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