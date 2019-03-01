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Çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde bebeğinin cesedini çöp konteynerine bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan anne B.U.

Çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde bebeğinin cesedini çöp konteynerine bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan anne B.U. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bebeğin babası olduğu öne sürülen kamu görevlisi Y.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, iki gün önce gece saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. 2196'ıncı Sokak üzerinde kağıt toplayan bir kişi, çöp konteynerinin içinde poşete konulmuş bebek cesedi buldu. Yeni doğduğu anlaşılan kız bebeğin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
BEBEĞİN ANNESİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeğin cesedini çöpe bıraktığı tespit edilen B.U.'yu gözaltına aldı. B.U.'nun, bebeğin annesi olduğu saptandı. Bir kamu görevlisinin istismarına uğradığını ve daha sonra hamile kaldığını ileri süren anne B.U.'nun evde doğum yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bebeğin babası olduğu iddia edilen kamu görevlisi Y.G. ise B.U.'nun ifadesi üzerine Gaziantep'te gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. Şüpheli Y.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bebeğin ölüm nedenin otopsi sonucu ortaya çıkacak.

FOTOĞRAFLI

Çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

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