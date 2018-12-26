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Çöp konteynerinde tüfekle vurulmuş köpek ölüsü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 15:38 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde bir köpek, çöp konteynerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bulundu.

Çöp konteynerinde tüfekle vurulmuş köpek ölüsü bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde bir köpek, çöp konteynerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bulundu.
Uluborlu'ya bağlı Kösehasan Mahallesi'nde önceki gün bir sokak köpeğinin av tüfeğiyle vurularak çöp konteynerine atıldığını gören Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) üyeleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Köpeği vuran kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, "Olay çocukların gözü önünde olmuştur. Yaşanmayacak bir olay. Sürekli aynı olaylar yaşanıyor. Polise çok teşekkür ederiz. Olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra bir kovan buldular. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.
ULUBORBU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Uluborlu Belediyesi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemiz Kösehasan Mahallesi'nde yaşanan av tüfeğiyle köpek vurma olayını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan olaydan duyduğumuz üzüntünün tarifini yapmak bile mümkün değil. Savunmasız bir sokak köpeğine bu denli bir şiddet ve öfke duyulmasını, bir insanın o köpeğin canına kıyacak kadar gözünün nasıl döndüğünü merak etmemek elde değil. Bu insanlık dışı olayı yapan her kimse en kısa zamanda yakalanması ve gerekli cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlçemizde bir daha bu şekilde bir olay yaşanmaması en büyük arzumuzdur" denildi.

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Çöp konteynerinde tüfekle vurulmuş köpek ölüsü bulundu

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