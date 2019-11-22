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Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 21:01 | Son Güncelleme

MERSİN'nin Akdeniz ilçesinde, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'nin Akdeniz ilçesinde, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 5326 Sokak'ta meydana geldi. Çöp atmak için konteynere gelen mahalle sakinleri, çöplerin arasında yeni doğmuş bebek cesedi görünce, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, konteynerin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek, çalışma yaptı. Polislerin yaptığı incelemenin arından bebeğin cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bebek cesedini bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmaya devam ediyor.

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