Çöp konteynerindeki sokak hayvanları bu cihazla fark edilecek

Birçok kedi ve köpeğin yiyecek bulamadıkları için çöpten beslendiğini ifade eden Özdemir, "Bu canlılar özellikle soğuk kış aylarının gelmesiyle birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Sokak hayvanları beslenmenin yanında soğuktan korunmak için de çöp konteynerine giriyor. İzlediğim üzücü haberin ardından bu konuda hayvanlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşünerek projeyi tasarladım." dedi.

- "Canlılar çöp değildir"

Okulu dışında 4 yıldır Bilim Sanat Merkezi'nde "Kodlama" alanında robotik eğitimi aldığını vurgulayan Özdemir, projesini şöyle anlattı:

"Hayvanların konteynerde fark edilmeleri için tasarladığım ve 'Canlılar çöp değildir' adını verdiğim sistemde, PIR sensörünü ve ledi Arduino'ya bağladım böylece ikisini de hakim olarak yönetebildim. Eğer PIR sensörü bir hareket fark ederse ledi yakacak bir kod yazdım. Bu devreyi de çöp kutusuna bağladım. Tasarladığım düzeneğin hareket sensörü çöp konteynerinin iç kısmına konuldu. Konteynerin ön yüzeyine ise led yerleştirildi. Bu sayede tasarladığım projeyle çöp dökmeye ve toplamaya gelen insanlar, çöp konteynerindeki canlıyı fark edebilecek. Bu şekilde birçok canlı üzerine kapak devrilerek ya da çöpler alınırken çöp arabasında ezilmeyecek. Proje beni çok mutlu etti. Aynı zamanda, vicdani anlamda bu canlılara karşı sorumluluğumu yerine getirdiğimi düşünerek çok rahatladım."

- "HAYTAP'a teşekkür ederim"

Özdemir, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) başından beri projesini desteklediğini ve kendisine büyük yardımları olduğunu ifade etti.