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Çöp konteynerindeki vahşet: Cesedin gövdesi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Uskumruköy civarında bulundu.

Ali AKSOYER- İSTANBUL(DHA)KADIKÖY'de çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Uskumruköy civarında bulundu. Öte yandan işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattığı öğrenilen Fahrettin Öztürk'ün cesedin kafasını bir kutuya, ellerini bir poşete koyarak Acıbadem ve Hasanpaşa'da gördükleri çöp konteynerlerine attığını söylediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınan Fahrettin Öztürk ve 3 arkadaşı için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı. ÖNCE GÖVDEYİ ATMIŞLAR Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu yapılan şüphelinin işlediği vahşi cinayetin detaylarını büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Fahrettin Öztürk'ün cinayeti işledikten sonra yanına çağırdığı arkadaşı Ferhat Y. ile birlikte cesedi parçaladığını ve iki ayrı bavula koyduğunu anlattığı kaydedildi. İki şüphelinin Hasanpaşa'da bulunan kafeteryaya giderken Yavuz Sultan Selim köprüsü yolunu kullandıkları, köprünün girişine yakın Uskumruköy civarında aracı durdurarak gövde kısmını yol kenarına attıkları öğrenildi. Polisin bu bilgi üzerine yaptığı araştırmada gövdeyi şüphelilerin söylediği yerde bulduğu belirtildi. BAŞINI KUTUYA ELLERİNİ POŞETE KOYMUŞLAR Poliste yapılan sorgusunda Hasanpaşa'daki kafeterya ya geldiklerinde cesedin ayaklarını bir çuvala, başını bir kutuya ellerini de bir poşete koyduğunu anlattığı öğrenildi. Şüphelilerin bu ceset parçalarını Acıbadem ve Hasanpaşa bölgesinde rastladıkları çöp konteynerlerine sırayla attıkları belirlendi. "BİZ BÖYLE DOSTUZ" DEDİ Cinayet Büro Amirliğinde oldukça soğukkanlı olduğu gözlenen şüphelinin cesedi yok etmek için arkadaşlarına para verip vermediği yönündeki bir soruya ise "Biz böyle dostuz" diyerek cevaplandırdığı öğrenildi. Yetkililer diğer ceset parçalarının aranmasına devam edildiğini ancak şu ana kadar bulunamadığını söyledi. Çöplerin toplandığı Şile Kömürcüoda'da bulunan Entegre Mekanik Biyolojik İşlem ve Geri Kazanım Tesisinde kadavra köpekleri kullanılarak arama yapılacağı öğrenildi.

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