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Çöp konteynerindeki vahşet: öldürülen kişinin başı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

Kadıköy’de çöp konteynerindeki vahşette öldürülerek parçalara ayrılan kişinin başı da bulundu.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Kadıköy’de çöp konteynerindeki vahşette öldürülerek parçalara ayrılan kişinin başı da bulundu. Kadıköy'de önceki gün çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk (55)'ün başı Acıbadem’de bulunan bir çöp konteynerinden çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Rıfat Rıza Öztürk’ün cesedinden eksik kalan kolların ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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