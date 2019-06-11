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Çöp konteynerinden yeni doğmuş kız bebek cesedi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 23:42 | Son Güncelleme

HATAY'ın Antakya ilçesinde, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Antakya ilçesinde, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kuzeytepe Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi üzerinde iddiaya göre, geri dönüşüm işçisi Suriyeli Ömer Mustafa El Ahmed, çöp konteynerinde kağıt ve plastik ararken, bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. El Ahmed'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu, göbek bağının üzerinde ve cinsiyetinin kız olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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