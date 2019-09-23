HABER

Çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde kimyasal maddenin atıldığı çöp konteynerindeki yangın, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı.

Yenişehir Mahallesi 1245 Sokak'ta bir lise önündeki çöp konteynerine atılan ve zehirli olduğu öne sürülen kimyasal maddeden alevler çıkmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın suyla söndürülemeyince belediyeye bağlı ekipler, konteynere kum attı. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Görgü tanıkları, konteynerin, bir kişinin elindeki çuvalı atmasından bir süre sonra alev aldığını öne sürdü.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Siemens, endüstrinin dijital geleceğine Xcelerator ile hız katıyorSiemens, endüstrinin dijital geleceğine Xcelerator ile hız katıyor
TYP kapsamında 630 işçi alımı için müracaatlar başladıTYP kapsamında 630 işçi alımı için müracaatlar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir kimyasal madde yandı Yenişehir

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi! Evlerin çatılarına asıyorlar

Teröristler böyle görüntülendi!

Son dakika: Çakar lambalarla ilgili flaş karar! (Çakar lamba kimler takabilir)

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Adana'da kadın kılığına giren cinayet zanlıları yakalandı

Emniyet Müdürü talimat verdi! Özel ekip yakaladı

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken yanınızda neler götürmelisiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.