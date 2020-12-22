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Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek kurtarılamadı

22.12.2020 21:29 | Son Güncelleme:
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Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek kurtarılamadı

Çanakkale’de yeni doğan bir bebek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp konteynerine atıldı. Çöp toplayan bir kadın tarafından bulunan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce süpermarketin hemen arkasında bulunan bir çöp konteynerine yeni doğan erkek bebek bırakıldı.

Bir süre sonra çöp toplayan bir kadın, konteynerden bebek sesi geldiğini duyunca durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürdü. Göbek bağı kordonunun üzerinde olduğu ve yaklaşık 2 saat önce doğduğu tahmin edilen bebek hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. (İHA)

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