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Çöp konteynerine düşen işçi öldü, kurtarmak isteyen 3 arkadaşı zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

ADANA'da temizlik işçisi Beyti Topçu (37), çöp kamyonundaki çöplerin boşaltılması sırasında konteynere düştü.

Çöp konteynerine düşen işçi öldü, kurtarmak isteyen 3 arkadaşı zehirlendi

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'da temizlik işçisi Beyti Topçu (37), çöp kamyonundaki çöplerin boşaltılması sırasında konteynere düştü. Çöplerin altında kalan, yaklaşık 1 saat sonra kurtarılan Topçu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Beyti Topçu'yu kurtarmaya çalışan 3 arkadaşı ise metan gazından zehirlendi.
Kozan ilçe belediyesinde görevli temizlik işçisi Beyti Topçu ve arkadaşları, ilçede topladıkları çöpleri, çöp kamyonuyla Yassıçaylı Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp aktarım istasyonuna getirdi. İstasyonda rampaya çıkarılan kamyondaki çöplerin aşağıda bulunan TIR'ın konteynerine boşaltılması sırasında Beyti Yılmaz, dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten konteynere düştü. Kamyondaki çöpler de Topçu'nun üzerine döküldü.
Mesai arkadaşları, durumu fark edip yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler gelene kadar arkadaşlarını kurtarmak için konteynere giren Özcan Ömür, Mehmet Kahraman ve Muhammed Öğüt, metan gazından etkilendi. 3 işçiye gelen sağlık ekibi müdahale etti.
İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Beyti Topçu, konteynerden çıkarıldı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topçu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Acı haberi alıp hastaneye gelen Topçu'nun yakınları, sinir krizi geçirdi. Beyti Topçu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çöp konteynerine düşen işçi öldü, kurtarmak isteyen 3 arkadaşı zehirlendi

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