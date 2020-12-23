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Çöp konteynırı önüne dökülen soba külü yangına neden oldu

23.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te bir vatandaşın çöp konteynırı önüne döktüğü soba külü sebebi ile çıkan yangında, bir pazarcının yaklaşık 3 bin adet plastik mandalina kasası kül oldu.Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynırı önüne dökülen soba külünden kaynaklı yangın ilk olarak otlara sıçradı.

Bilecik’te bir vatandaşın çöp konteynırı önüne döktüğü soba külü sebebi ile çıkan yangında, bir pazarcının yaklaşık 3 bin adet plastik mandalina kasası kül oldu.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynırı önüne dökülen soba külünden kaynaklı yangın ilk olarak otlara sıçradı. Ardından alevler bir manavın depo olarak kullandığı boş alandaki yaklaşık 3 bin adet plastik mandalina kasasına yayıldı. Kasalar kısa sürede kül olurken, çıkan siyah duman kenttin her yerinden görüldü. Yangını Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri söndürürken, manavın yaklaşık 4-5 bin lira zararı olduğu öğrenildi.

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