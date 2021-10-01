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  4. Çöp kovasının içine hapsetti! Bahçeye giren dev hayvan korku dolu anlar yaşattı

Çöp kovasının içine hapsetti! Bahçeye giren dev hayvan korku dolu anlar yaşattı

01.10.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde bir adam bahçesine giren timsahı tekerlekli çöp kovasıyla yakaladı. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak 11 milyondan fazla görüntüleme aldı.

ABD'nin Florida eyaletinde 26 yaşındaki ABD ordusu gazisi Eugene Bozzi, küçük kızının uyarısıyla bahçesinde bir timsah olduğunu fark etti. Hem kendi çocuğunun hem de etraftaki diğer çocukların güvenliği için endişe duyan Bozzi, timsahı yakalamak için harekete geçti.

Bozzi, kullandığı tekerlekli ve kapaklı bir çöp kutusunu ters çevirerek timsahın üzerine yürüdü. Hayvanın çöp kutusunun içine girmesini sağlayan Bozzi, komşularının alkışları eşliğinde kutuyu kaldırarak kapağı kapattı. O anların videosu sosyal medyada hızla yayılırken, 11 milyondan fazla kez görüntülendi.

''ASKERİ İÇGÜDÜM DEVREYE GİRDİ''

ABD medyasına konuşan Bozzi, "Kızım bisiklet sürüyordu ve büyük bir timsahın tısladığını söyledi. Oraya gittim, benden daha büyüktü. Dışarıda başka insanların çocukları da vardı. Askeri içgüdüm devreye girdi" dedi.

Sergilediği cesur davranışla herkesin takdirini toplayan adam, çöp kutusunu göle götürerek timsahı suya bıraktı.

(İHA)

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