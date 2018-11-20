HABER

Çöp kutusuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

KİLİS'te, parkta oyun oynarken çöp kutusuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çöp kutusuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, parkta oyun oynarken çöp kutusuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Namık Ünler Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokaktaki parka giden Mehmet Emin Kurt (6), oyun oynarken bir çöp kutusunun içine girdi. Küçük çocuk, girdiği çöp kutusundan çıkamayınca ağlamaya başladı. Yakınları da ağlayan çocuğu sıkıştığı çöp kutusundan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye erleri yanlarındaki malzemeler ile esnettiği çöp kutusundan çocuğu çıkararak ailesine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Çöp kutusuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıÇöp kutusuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Çukurca kırsalında PKK mühimmatı ele geçirildiÇukurca kırsalında PKK mühimmatı ele geçirildi
Devrek'te, dere kenarında kadın cesedi bulunduDevrek'te, dere kenarında kadın cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.