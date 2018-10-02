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Çöp kutusunda mahsur kalan yavru ayılar böyle kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2018 20:55 | Son Güncelleme

Çöp kutusunda mahsur kalan yavru ayıları itfaiye ekipleri böyle kurtardı.

Yiyecek aramak için çöp kutusuna giren, kutu devrilince de içerisinde mahsur kalan üç yavru ayı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yavru Ayı Çöp Kutusu

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