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Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Mynet Haber

Mynet Haber

50 dakika önce

Mutfak ve banyodaki çöp kutusundan gelen kötü kokulardan mı şikayetçisiniz? Çöp kutusunun kapağına, zaman zaman hijyenik olmadığını düşündüğünüz için dokunmak mı istemiyorsunuz? O hâlde bu önerimiz tam size göre: Bir kez kullananın bir daha vazgeçemediği sensörlü çöp kovalarıyla tanışma vakti! Gün geçtikçe, artan ihtiyaçlarımıza yönelik yeni yeni teknolojik cihazlar ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de sensörlü akıllı çöp kutuları. Son derece sessiz çalışan, teknolojinin son nimetlerinden biri olan bu çöp kutuları; evde, ofiste mutfak ve banyo gibi alanlarda sıklıkla tercih ediliyor. Bir kez kullananın bir daha vazgeçemediği bu ürün, hareketi algılayan sensörü sayesinde elinizi gördüğü açılıyor. Ayrıca kötü kokuların dışarı çıkmasını engelliyor. Kimi modeller içine konulan poşeti atmaya hazır hâle bile getiriyor. Size de çöp kovasıyla temas etmeden çöplerinizden kurtulmanız kalıyor.

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