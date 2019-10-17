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Çöp kutusunun yanına bırakılan bebek çantası polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

Karabük’te çöp kutusunun yanına bırakılan bebek çantası polisi alarma geçirdi.

Karabük’te çöp kutusunun yanına bırakılan bebek çantası polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri caddeyi çift taraflı olarak trafiğe kapatarak önlem aldı. Ekipler kapı kapı gezerek çantayı bırakan şahsı bulunca rahat nefes alındı.

Olay, 5000 Evler semti 75. Yıl Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan çöp kutusunun yanında şüpheli bir bebek çantası olduğunu gören bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler caddeyi çift taraflı olarak trafiğe kapatarak, olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri istedi. Bu arada polis ekipleri çantayı bırakanı görüp görmedikleri noktasında apartmanlardaki kapıları tek tek gezerek araştırma yaptı. Girdikleri bir apartmanda oturan Faslı bir kadın çantayı kendi bıraktığını ve içinde kullanmadıkları elbiseler olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri rahat nefes aldı.

“Özür diledi”
Faslı kadın polislerle birlikte çöp kutusunun yanına bıraktığı bebek çantasının yanına gelerek içindeki eşyaları tek tek göstererek, “Eski kullanmadığımız elbiselerdi. Suriyeliler gelip çöpleri karıştırıp alıyor diye bıraktım. Böyle olacağını bilseydim koymazdım. Kusura bakmayın, bir dünya insan gelmiş. Çöpün içine atmaya kıyamadım biri alır diye.” diyerek polislerden özür diledi.

Filiz Yıldız isimli bir bayan ise, balkonda otururken çöp kutusunun yanına konulan temiz bir çantanın atılmayacağını düşünerek şüphelendiğini ve vatandaşlık görevi olarak polisi aradığını söyledi. Yıldız, polisin kapı kapı gezerek çantayı bırakanın yan apartmanda olduğunu tespit edilmesi ve içinden de elbise çıkması üzerine rahat nefes aldıklarını da kaydetti. Yaşanan olay sonrası yol yeniden trafiğe açılırken, çanta ise çöp kutusunun içerisine bırakıldı.

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