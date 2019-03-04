HABER

Çöp poşetinin içinde ölü bulunan kediler uzun zaman önce atılmış

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 18:52 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çöp poşeti içerisinde bulunan ölü kedileri belediyenin veteriner hekimine teslim eden Yeşim kurt, 6 ölü kedinin uzun zaman önce atılmış olabileceğini söyledi.Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi’nde ormanlık alandan geçen bir vatandaş, çöp poşetlerini fark etti.

Çöp poşetinin içinde ölü bulunan kediler uzun zaman önce atılmış

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çöp poşeti içerisinde bulunan ölü kedileri belediyenin veteriner hekimine teslim eden Yeşim kurt, 6 ölü kedinin uzun zaman önce atılmış olabileceğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi’nde ormanlık alandan geçen bir vatandaş, çöp poşetlerini fark etti. Poşetlere yaklaşan vatandaş, 4 poşetin içinde çok sayıda kedinin telef olduğunu gördü. Poşetleri telefonuyla görüntüleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan kediler, ekipler tarafından bölgeden alındı. Kedileri bulan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yeşim Kurt isimli hayvansever, poşet içerisinde telef olmuş 6 kedinin uzun zaman önce atılabileceğini ifade ederek, “Arkadaşlar buradan geçerken tesadüfen poşetleri fark etmişler. Poşetlere baktıklarında kedi ölüleri olduğunu görüyorlar. Sonrasında Denizli Hayvan Dostları Derneğine bildiriyorlar. Dernek de arkadaşları video çekip atmaları için yönlendiriyor. Video çekildikten sonra ben arkadaşlarla iletişime geçtim, hemen geldim burada besleme alanında kedileri beslediğim için. Baktım poşetlerde kedi ölüleri var. Ne zaman ve nasıl atıldı bilmiyorum ama uzun zaman önce atıldığını düşünüyoruz, çok kötü durumdalardı. Haber verilmesi üzerine belediyenin kliniğinden arkadaşlar geldi. Ben onlara teslim ettim ama kim attı, ne oldu bilmiyorum. Yaklaşık 6 tane kedi vardı” dedi.

Çöp poşetinin içinde ölü bulunan kediler uzun zaman önce atılmış

Çöp poşetinin içinde ölü bulunan kediler uzun zaman önce atılmış

Çöp poşetinin içinde ölü bulunan kediler uzun zaman önce atılmış

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar yakalandıOklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar yakalandı
Tatbikatta AFAD görevlisi, halatın kopması sonucu düşüp yaralandıTatbikatta AFAD görevlisi, halatın kopması sonucu düşüp yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Bakan açık açık uyardı! İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

Bakan açık açık uyardı! İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.