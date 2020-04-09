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Çöp poşetiyle çalışan hemşirelere koronavirüs bulaştı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.04.2020 10:50 | Son Güncelleme

İngiltere'de koronavirüsle mücadele eden hemşireler, gerekli ekipmana sahip olmadıkları için çöp poşeti giyerek korunmaya çalışıyorlardı. O hemşirelerle ilgili gelen son habere göre, üçü de koronavirüse yakalandı.

Çöp poşetiyle çalışan hemşirelere koronavirüs bulaştı!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü, Avrupa ve ABD’de hızla can almaya devam ediyor. 1.5 milyonu aşkın insana bulaşan virüsle mücadelede dünya genelinde izolasyon çağrıları yapılırken, tıbbi malzeme eksikliği sağlık çalışanlarının canını yakıyor.

Bunun son örneği salgının etkisini giderek artırdığı İngiltere’de yaşandı. Başkent Londra’nın kuzeyindeki Harrow bölgesinde bulunan Northwick Park Hastanesi’nde bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

Ülkedeki ilk ciddi vakanın kayıtlara geçtiği yer olarak bilinen hastanede, yeterli koruyucu ekipman bulunmadığı için hemşireler çöp poşeti giymek zorunda kaldı.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA: DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DA BAŞINA GELİYOR

Daily Telegraph’ın haberine göre, fotoğrafları sosyal medyada da yer alan hemşirelerin üçünde de korona virüsü tespit edildi. Göz göre göre hastalığa sürüklenen hemşirelerle ilgili eleştiriler artınca, hastane yönetimi açıklamada bulundu.

Söz konusu açıklamada, “Çalışanlarımızda Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını doğruluyoruz. Bu çok talihsiz ancak beklenmedik bir durum değildi. Dünya genelinde diğer sağlık çalışanlarının da başına geliyor. Hastalığa yakalanan çalışanlarımızla yakından ilgileniyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
hemşire çöp poşeti ingiltere

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