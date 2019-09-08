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Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

Antalya’da evinin salonunda takılı klimanın serinliğini yatak odasında hissetmek isteyen Orhan Tuna isimli vatandaşın bulduğu ilginç çözüm güldürdü.

Antalya’da evinin salonunda takılı klimanın serinliğini yatak odasında hissetmek isteyen Orhan Tuna isimli vatandaşın bulduğu ilginç çözüm güldürdü. Büyük boy 10 çöp poşetini birbirine yapıştıran Tuna, 15 metre uzunluğa ulaşan poşetlerin bir ucunu klimaya, diğer ucunu da yatak odasına uzattı. “Nerede soğukta oturmak istersem oraya çevirebiliyorum” diyen Tuna, poşetin ucunu istenildiği takdirde alt ve üst komşulara da yönlendirebileceğini ifade etti.
Antalya’nın Kepez ilçesinde şoförlük yapan bir çocuk babası 29 yaşındaki Orhan Tuna’nın evinin tüm odalarına klima serinliğini yaymak için bulduğu ilginç çözüm ‘yok artık’ dedirtti. Tuna, evinin salonunda takılı klimaya birleştirdiği 10 adet büyük boy çöp poşetini takarak klimadan üfleyen serin havayı diğer odalara yaymayı başardı. Daha önce yatak taşıyarak salonda yatmak zorunda kalan Tuna, bulduğu çözüm sonrası serin serin yatak odasında yatma keyfini yaşadı.

“Çöp poşetini görünce kafamda parladı”
Fikrin 2 yıl önce aklına geldiğini belirten Tuna, 3 gün önce babası ve arkadaşlarıyla düşüncesini paylaştığını ancak karşılığında olumsuz görüşler aldığını anlattı. Tuna, “3 gün önce çöp poşetini gördüm. O ara kafamda parladı. Birleştirerek yapmayı düşündüm. Babama ve arkadaşlarıma fikir danıştım ama ‘olmaz’ dediler. Eşim de önce olumsuz tepki verdi. Sistemin çalıştığını görünce ‘iyi ki de yapmışsın’ dedi. Kimse olumlu bir cevap vermedi açıkçası. Ancak ben 15-20 dakikada düzeneği hazırladım” dedi.
Her gün yatak taşımaktan kurtulduğunu dile getiren Tuna, “Gayet içeride klima varmışçasına çalışıyor. Salonda 26 derecede yatıyordum, yatak odası için 24 derecede açtım. Buz gibi odada yatıyorum” diye konuştu.

“Alt ve üst komşulara da soğuk hava verebilirim”
Tuna, diğer vatandaşların da sistemi denemesi için görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını belirterek, “İşine yarayan yapsın diye Antalya Hakkında diye bir sayfaya attım. Olay buralara kadar geldi. Şuan 10 çöp poşeti var. Yatak odasına gidiyor. Nerede soğukta oturmak istersem oraya çevirebiliyorum. Alt veya üst komşuya da soğuk hava verebilirim” ifadelerini kullandı.

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik

Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik
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