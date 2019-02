Çöp suları Sapanca Gölü'ne akıyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki çöp depolama alanı tehlike saçıyor. Yağmurlu havalarda çöpün bulunduğu alandan akan sular önce dereye, sonra da içme suyu olarak kullanılan Sapanca Gölü'ne ulaşıyor. Çevre Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, "Çöpler ortada, dolayısıyla yağmurun etkisi ve diğer meteorolojik koşullarla çöplerin o sızıntı suyu toprağa, aşağıdaki yer altı sularına ve içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ne taşıyor" dedi.

Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde bulunan Maden Deresi havzasındaki çöp depolama alanında dağ gibi çöp birikti. Özellikle yağmur sonrası çöplerin bulunduğu bölgeden akan su, Maden Deresi'ne karışıp, buradan da yaklaşık 2 kilometre mesafedeki içme suyu olarak kullanılan Sapanca Gölü'ne akıyor.

'İÇME SUYU KİRLENİYOR'

Bölgede oluşturulan vahşi depolama alanındaki çöplerin içme suyunun kirlenmesine neden olduğunu söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, "Çöpler, evsel atıklar vahşi depolama dediğimiz sistemle buraya belediye marifetiyle getirilmiş ve burası bir çöplük olmuş. Düzenli depolama alanı değil, vahşi depolama burası. Düzenli depolamada killi ortama, yani su geçirmeyen ortama kadar inilir. Üzerine membran çekildikten sonra onun üzerine atıklar bırakılır. Ama bu atıklar bırakıldıktan sonra çöpün sızıntı suyunun drenaj devreleri döşenir ki; o su yeraltı sularına, su havzasına veya akarsulara karışmasın diye. Vahşi depolamada böyle bir şey yok" dedi.

Sapanca Gölü'nün içme suyu kaynağı olduğunu belirten Ağdacı, "Çöpler ortada, dolayısıyla yağmurun etkisi ve diğer meteorolojik koşullarla çöplerin o sızıntı suyu toprağa, aşağıdaki yer altı sularına, su havzasına ve dereye karışıyor. Buradaki dere, Sapanca Gölü'ne ulaşıyor. Bu almış olduğu evsel atıktan ötürü kirlenmiş olan suyu Sapanca Gölü'ne taşıyor. Sapanca Gölü su kaynağı. Dolayısıyla oradaki içme suyunun da kirlenmesine sebep oluyor" diye konuştu.

'YAĞMURLA BERABER HER TÜRLÜ PİSLİK DEREYE KARIŞIYOR'

Çöplerden akan pis su nedeniyle derenin renginin değiştiğini söyleyen semt sakinlerinden Adnan Sönmez ise şöyle konuştu:

"Bu çöplerin nereden geldiği belli değil. Kartepe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi taşıyor. Bazen şahısların taşıyıp getirdikleri de oluyor. Gece taşıyanlar da var. Burası 24 saat atık atılan bir bölge oldu. Sadece evsel atık değil. Burada kimyevi atıklar da, fabrika atıkları da, hafriyat da var. Aklınıza ne geliyorsa. Mesela birisi bir bina mı yıktı veya bir yerde fabrika kalıntısı mı var? Getirip buraya atıyorlar. Biz buradaki sıkıntıyı birkaç senedir dile getiriyoruz ama herhangi bir sonuç alamadık. Bu pisliğin dereye karışmaması mümkün değil. Dereyi takip ettiğinizde 2 kilometre sonra Sapanca Gölü var. Şu anda durum içler acısı. Yağmurla beraber buradaki her türlü pislik dereye karışıyor. Çöplerden gelen pislikten dolayı derenin rengi değişiyor. Bir an önce bu çöplüğün buradan kaldırılması lazım."