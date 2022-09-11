HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çöp tesisinde bebek cesedi bulundu

Çöp tesisinde bebek cesedi bulundu

11.09.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da bir çöp tesisinde görevliler, yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu. İnceleme sonrası bebeğin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çöp tesisinde bebek cesedi bulundu

Araklı'da bulunan katı atık entegre ve bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma görevlileri, dün akşam saatlerinde bant üzerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sonrası bebeğin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarmanın yanı sıra polis ekipleri, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

4

Öte yandan geçen yıl aynı tesiste bebek cesedi görüldüğü iddiasıyla soruşturma başlatımış, yapılan aramada cesede dair bir bulguya ulaşılamamıştı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
375 gündür aranıyor! Yakarak ve işkence ederek öldürmüş375 gündür aranıyor! Yakarak ve işkence ederek öldürmüş
"Şehitlikte toplu mezar" iddialarıyla ilgili Belediyeden açıklama"Şehitlikte toplu mezar" iddialarıyla ilgili Belediyeden açıklama
Türkiye'den dev bir hamle daha! Birçok ülke peşinde...Türkiye'den dev bir hamle daha! Birçok ülke peşinde...
Anahtar Kelimeler:
Trabzon bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"

Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"

Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu

Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu

İYİ Partili Uğur Poyraz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Uğur Poyraz'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.