Çöp tesisine ‘Maskeli’ protesto

Adana’da Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi etrafında oturan vatandaşlar kötü koku yaydığı gerekçesiyle maske takarak tesisi protesto etti. Kucaklarına bebeklerini alıp maske takan vatandaşlar, biran önce tesisin başka bir bölgeye taşınmasını istiyor.

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi’nde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yap İşlet Devret Modeli’ ile ITC Adana Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye yaptırılan Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi Sarıçam Platformu üyeleri tarafından tesisin çevre ve insan sağlığına zararları sebebiyle taşınması ya da tamamen kaldırılması için daha önce mahkemeye başvurmuş ancak sonuç alamamıştı.

Bunun üzerine platform üyeleri ve mahalle sakinleri Sofulu çöplüğünün karşısında buluşup ellerinde döviz, yüzlerinde maskeyle tesisin ikamet ettikleri mahalleden taşınması için protesto gösterisi yaptı.

“Ya bu çöplüğün yeri ya da bu binalar yanlıştır”

Grup adına konuşan Taner Talaş, Sarıçam ilçesinin son 5 yıl içerisinde çok fazla yapılaşma olduğunu belirterek, “Buradaki tüm binalar deprem yönetmeliğine göre yapılmış, imar izinli binalardır. Bölgede yapımı süren Adana’nın yeni stadı, 2 bin dönüm arazi üzerine kurulmuş önümüzdeki seneden sonra 20 bin öğrenciye sahip olacak Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, binlerce öğrencinin barınacağı yeni yurt binası ve Adana Şehir Araştırma ve Uygulama Hastanesi bulunuyor. Ya bu çöplüğün yeri yanlış ya da bu kurum ve binalar yanlıştır” diye konuştu.