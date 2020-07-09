Çöp toplayarak ailesine destek oldu, Harvard’ı kazandı

24 yaşındaki Rehan Staton, hayata zorlu bir başlangıç yaptmasına rağmen hayallerinden vazgeçmedi ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan Harvard’a kabul edildi. Staton’ın sorunsuz başlayan çocukluğu sekiz yaşındayken annelerinin evi terk etmesiyle değişti. Babaları Staton ve kardeşi Reggie’yi tek başına yetiştirmek için mücadele verdi ve aynı anda üç farklı işte çalıştı.

CNN’e konuşan Staton, zorlu geçen hayatını anlatırken “Yemek yiyemediğimiz günler oluyordu ve babam her an çalışıyordu. Bazen evde elektrik bile olmazdı” dedi. Staton için işler omzundan yaralanmasıyla değişti ve boksör olma hayalleri suya düştü. Staton’ın okuldaki performansı çok iyi olmasına rağmen başvurduğu üniversitelerden red cevabı aldı.

Bunun üzerine Staton bir çöp toplama şirketinde işe girdi. Aralarında eski mahkumların da bulunduğu iş arkadaşları Staton’ın akademik performansının güçlü olduğunu fark edince, genci okula dönmek için teşvik etti.

Hayatında ilk kez sporda iyi olduğu için değil, sadece kendisi olduğu için insanların ona yardım eli uzatarak kendisini teşvik ettiğini söyleyen Staton, “Hayatım boyunca karşılaştığım insanlar, beni her zaman küçümsediler ve kendimi kötü hissetmeme neden oldular. Yükselmek için, temizlik işleri yapan eski mahkumlarla birlikte sosyal hiyerarşinin en altına gitmek zorunda kaldım.