Çöp toplayarak geri dönüşüm ve ekolojik farkındalığa dikkat çektiler

Fatih Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi Beyazıt Toplum Gönüllüleri Topluluğu ilçede geri dönüşüm, ekolojik farkındalık programı düzenledi. Sokaklardan çöpleri toplayan gönüllüler, vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilgilendirdi.

Fatih Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi Beyazıt Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nun Koordinatörlüğü ile birlikte ’İstanbul Temizlensin’ isimli projenin 3. ayağı gerçekleştirildi.

Fatih’te bir araya gelen yaklaşık 80 üniversite öğrencisi gönüllü olarak yerlerdeki çöpleri topladı. Daha önce Kadıköy ve Beşiktaş’ta gerçekleştirilen proje kapsamında Kadınlar Pazarı’ndan çöpleri toplamaya başlayan gönüllüler Zeyrek, Balabanağa, Ali Kuşçu, Şehremini, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Haseki Sultan, Beyazıt, Hırka-i Şerif, Molla Gürani mahallelerinde etkinliği gerçekleştirdi. Saraçhane Anıt Park’ta bir araya gelen gönüllüler burada çöp torbaları ve eldivenlerini alarak çevredeki çöpleri toplamaya başladı.

Etkinliğe ilişkin bilgilendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Beyazıt Toplum Gönüllüleri Topluluğu Koordinatörü Çağatay Özulu, “Toplumsal çevre duyarlılığı, bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Ekolojik okur yazarlık geri dönüşümü İstanbul’da belirlediğimiz semtlerde yaymaya çalışıyoruz. Projemizin adı İstanbul Temizlensin projesi. Daha önce Kadıköy ve Beşiktaş’ta gerçekleştirdik. Belirlediğimiz 10 mahallede sokaktan çöp topluyoruz. Merak ediyorlar geri dönüşüm hakkında bilgilendiriyoruz” dedi.

Daha sonra gönüllüler Kadınlar Pazarı’ndan başlayarak yerlerdeki sigara izmaritleri ve çöpleri topladılar. Kadınlar Pazarı’nda gönüllülerin çöpleri toplaması karşısında şaşıran çevredeki vatandaşlar, genç gönüllüleri tebrik etti.

Çalışmalarından dolayı öğrencilere teşekkür eden çevre esnafı ’bu hareket insanların çevreyi kirletmemeleri konusunda etkili olur’ temennisinde bulundular.

Çevredeki vatandaşlara yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren gönüllüler, geri dönüşüm konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

