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Çöp toplayıcısını hastanelik eden 3’üncü şüpheli de yakalandı

24.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da motosikletine bağlı arabasıyla çöp toplarken üç kişinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan adamı, darp edip ortalıktan kaybolan şüphelilerden H.F.Ç.

Antalya’da motosikletine bağlı arabasıyla çöp toplarken üç kişinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan adamı, darp edip ortalıktan kaybolan şüphelilerden H.F.Ç. de ailesi tarafından polise teslim edildi. Suriye uyruklu adamı darp eden 3 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken, diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, 21 Mart Pazar gecesi saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu vatandaş, çöp toplamak için motoru ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir konteynerin yanında durdu. İddiaya göre o sırada Ö.B. idaresindeki transit kamyonet çöp toplamak için duran Suriye uyruklu adamın motoruna vurdu. Kaza sonrası araçtan inen Ö.B., A.R. ve H.F.Ç., Suriye uyruklu şahsı darp etti. Darptan sonra taş ve sopalar alıp Suriye uyruklu şahsın kafasına vurdular. 3 şüpheli daha sonra kamyonetleriyle motosikletin üzerinden geçti. Yine iddiaya göre 3 şahıs motosikleti yakmaya da çalıştı ve olay yerinden kaçtı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Suriye uyruklu adama ilk müdahaleyi yapıp ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis, kısa süre içerisinde kaçan 2 şahsı yakaladı. Aranan 3’üncü şahsı ise ailesi polis ekiplerine teslim etti.
Suça Sürüklenen Çocuklar Ö.F.B. ve H.F.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğünce Şüpheli A.R. ise Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret” suçlarından yapılan tahkikatların ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Suça Sürüklenen Çocuklar savcılıkça serbest bırakıldı. A.R. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, olayda adı geçen şahıslara ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlalden idari yaptırım ceza tutanağı düzenlendi.

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