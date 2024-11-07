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  4. Çöp torbası gibi kaldırıp attı, arkasını dönüp gitti! 7 yaşındaki Eymen'in bilinci kapandı... Herkesi isyan ettiren görüntü: Acımasızlığın böylesi!

Çöp torbası gibi kaldırıp attı, arkasını dönüp gitti! 7 yaşındaki Eymen'in bilinci kapandı... Herkesi isyan ettiren görüntü: Acımasızlığın böylesi!

07.11.2024 09:09
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.11.2024 09:09
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Vicdansızlığın, acımasızlığın böylesi görülmedi. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, gürültü yaptı diye az kalsın canından oluyordu. Tuzla'da düğün salonu çalışanı bir şahıs, küçük çocuğu önce darp etti ardından yere fırlattı. Bilinci kapanan çocuk, dakikalarca yerde yatarken; kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından şiddet uygulayan şahsın 8 Ekim'de tutuklandığı ve 10 gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Korkunç olay Tuzla'daki Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Ekim'de yaşanan olayda 7 yaşındaki Eymen sokakta arkadaşlarıyla oynarken; yakındaki düğün solonunda çalışan 19 yaşındaki cani bir anda dışarıya fırladı.

YUMRUKLU YERE SERDİ, TUTUP FIRLATTI

Gürültü yaptıkları gerekçesiyle bir anda küçük çocuklara saldırmaya başladı. 7 yaşındaki Eymen'i yumrukla yere seren cani daha sonrasında ise tutup, yüksekten yere fırlattı.

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KÜÇÜK ÇOCUĞUN BİLİNCİ KAPANDI

Yaklaşık 1,5 metreden yere fırlatılan Eymen, yere düştüğünde başını yere çarptı. Bir anda kanlar içine kalan küçük çocuğun bilinci kapandı.

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YERDE BAYGIN HALDE YATTI

Yerde bir süre baygın halde kalan küçük çocuğa müdahale eden yakın arkadaşları daha sonrasında ise ailesine haber verdi.

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Koşup gelen anne ise çocuğunu yerde baygın halde görünce büyük şok yaşadı. Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"ADAM BENİ YERE ATTI. BAŞIM KANADI"

Başından ağır bir darbe alan talihsiz çocuk olayla ilgili hiçbir şey hatırlayamadığını belirtirken, "Adam beni yere attı. Başım kanadı. Büyük bir korku hissettiğimi hatırlıyorum" dedi.

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"OĞLUMU ÇÖP TORBASI GİBİ ATIP GİTMİŞ"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla Show Haber'e anlatan anne ise "Çöp torbasını atarsın arkanı dönüp gidersin ya aynı o şekilde. Benim oğlum sahipsiz bir çöp torbası gibi atılmış oraya. Kızım uyuyordu; ben kızımı uykudan, beşikten kaldırdım. Oğlum kanlar içindeydi. Kızım bir elimde, oğlumu kucağıma alıyorum. 'Anne bacaklarım ağrıyor, başım ağrıyor' diyor. Bu bizzat öldürmeye teşebbüstür. Benim oğlum ölseydi, beyin kanaması geçirseydi ne olacaktı? Bunun hesabını kim verecekti bize?" ifadelerini kullandı.

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8 EKİM'DE TUTUKLANMIŞ, SERBEST KALMIŞ

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından şiddet uygulayan 19 yaşındaki şüpheli A.K.'nın 8 Ekim'de tutuklandığı, ancak 10 gün sonra serbest kaldığı ortaya çıktı.

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EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Tuzla ilçesi Şifa Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan yaşı küçük şahıslardan B.E.A.’nın, bir şahıs tarafından saldırıya uğradığı belirlenmiş, hastaneye kaldırılan yaşı küçük şahsın hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılmıştır.

Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli A.K. isimli şahıs 08.10.2024 tarihinde yakalanmış, şüphelinin, çocukların yapmış oldukları gürültüden rahatsız olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs “kasten yaralama” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

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Tuzla darp
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