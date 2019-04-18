Gaziantep’te ormanlık alana uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine alarma geçen kurtarma ekipleri, yaptıkları incelemede dumanların yanan çöplerden kaynaklandığını tespit etti.

Gaziantep’in Gazikent Mahallesi’nde Kıraçtepe adlı ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, polisi arayarak uçak düştüğü yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine kentteki itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri alarma geçerek bölgeye gitti. Ekipler yaptığı incelemelerde atıkların yandığını gördü. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Kentte paniğe neden olan ihbar ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gazikent Mahallesi ormanlık alan içi Kıraçtepe olarak adlandırılan alanda planör tarzı bir uçağın düştüğü bilgisi doğru değildir, sahada yapılan incelemede belirtilen mevkiden yükselen dumanların çöp ve atık yangınından kaynaklandığı belirlenmiştir" denildi.

