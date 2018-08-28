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Çöp yığınlarının arasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 23:07 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, Mehmet Zeynal Daşdelen'in (58), çöp yığınlarının arasında cansız bedeni bulundu.

Çöp yığınlarının arasında ölü bulundu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, Mehmet Zeynal Daşdelen'in (58), çöp yığınlarının arasında cansız bedeni bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Esentepe TOKİ B-1 blok karşısındaki boş arsada meydana geldi. Boş arsada çöp yığınlarının arasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırmada ölü bulunan kişinin Mehmet Zeynal Daşdelen olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Daşdelen’in cesedi otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çöp yığınlarının arasında ölü bulundu

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