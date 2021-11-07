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COP26: Boris Johnson, zirvede ülkelerin cesur tavizler vermesi gerektiğini söyledi

07.11.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Glasgow kentinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi'nin ilk haftası biterken konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Artık yetkililer kendine gelmeli ve cesur tavizler vererek kararlı şekilde bir uzlaşıya varmalı" dedi.

COP26: Boris Johnson, zirvede ülkelerin cesur tavizler vermesi gerektiğini söyledi

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi'nin ilk haftası biterken konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Artık yetkililer kendine gelmeli ve cesur tavizler vererek kararlı şekilde bir uzlaşıya varmalı" dedi.

Johnson, zirvenin son haftasına girdiğini ve artık daha kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Glasgow'da devam eden konferansta, küresel ısınmayı 1,5 derecede tutabilmek için atılması gereken adılar ve alınması gereken önlemler tartışılıyor.

Cumartesi günü ise dünya genelinde birçok şehirde zirveye katılan liderlere mesaj göndermek için protesto gösterileri düzenlendi.

Sadece Birleşik Krallık'ta 100'den fazla gösteri yürüyüşü vardı. Türkiye, Fransa, Kenya, Brezilya, Avustralya ve Kanada'da da büyük çaplı eylemler düzenlendi.

Zirve sürerken İngiltere Çevre Bakanı George Eustice, yeni bir açıklama yaparak ülkede karbon sınır vergisi getirilmesi üzerine görüşmeler yapıldığını söyledi.

Bu vergi gıda, cep telefonu ve çimento gibi yurt dışından satın alınan ama İngiltere'nin iklim konusundaki gerekliliklerini yerine getirmeyen ürünlerden alınacak.

Paris Anlaşması'nın gereklerini yerine getirmek üzere yapılacakların konuşulduğu zirvenin bir başka önemli gündem maddesi de az gelişmiş ülkelere iklim değişikliğine adapte olabilmeleri yapılacak yardım. Bu ülkelere verilecek fonlarla dünya genelinde 1,5 dereceden fazla ısınmanın küresel çapta önüne geçilmesi için çalışılacak.

Dünya şu an 19. yüzyılda olduğunda 1,2 derece daha sıcak. Bu sebeple sıcak hava dalgaları, seller, haftalar süren orman yangınları gibi zorlu hava koşulları oluşuyor. Eğer önlem alınmazsa, bu yüzyılın sonunda ısınma 2 dereceye kadar ulaşabilir.

Görüşmeler sürerken Johnson "COP26'nın dünyaya katkı sağlaması için bir hafta kaldı, hepimizin kendimizi toplamalı ve hizaya gelmeliyiz. Birçok ulus artan hava sıcaklıklarını durdurmak için hırsla çalıştı ve eyleme geçti. Ancak artan sıcaklığı 1,5 derece sınırında tutma görevini hafife alamayız. Tüm ülkelerin bu hafta masaya dönerek cesur tavizler ve kararlı sözler vermesinin artık zamanı geldi." dedi.

Boris Johnson

COP26 lideri Alok Sharma da doğal hayatı yeniden canlandırmak için milyarlarca dolar sözü verildiğini; bunun insanlığın krize karşı ilk savunma hattı olduğunu söyledi.

Cumartesi günü Glasgow'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Sharma, kürsel ısınmanın 1,5 dereceyi aşması halinde mercan resiflerinin yüzde 70'inin yok olacağını; 2 dereceye ulaşması halinde tümünün öleceğini söyledi.

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