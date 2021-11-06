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COP26: Protestoculardan daha cesur adım çağrısı

06.11.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM iklim konferansı COP26'nın yapıldığı Glasgow'da binlerce protestocu, küresel ısınmaya karşı daha cesur adımlar atılması için çağrıda bulundu.

COP26: Protestoculardan daha cesur adım çağrısı

Dünyanın birçok ülkesinde protesto gösterileri düzenlendi.Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapan İskoçya'nın Glasgow kentinde binlerce kişi küresel ısınmayla mücadelede daha radikal eylemlerde bulunulması talebiyle sokağa döküldü.

Dünya genelinde planlanan gösteriler kapsamındaki protestoların Glasgow'daki ayağı, BM iklim konferansının sürdüğü alanın yakınlarında gerçekleşti.

Öğrenci ve aktivistlerin başını çektiği protestocular, "Kapitalizm gezegeni öldürüyor" yazılı dövizler taşıyıp iklim krizinden büyük şirketleri sorumlu tuttu. Yağmurlu havaya rağmen buluşan binlerce kişi ayrıca, "Dünyamız saldırı altında, ayağa kalk ve savaş!" sloganı attı. Gösterilerde iklim adaleti sağlanması için çağrı yapılırken çiftçilerin yaşadığı mağduriyete de dikkat çekildi.

Organizatörler ve polis, Glasgow'daki protestoya 50 bin göstericinin katılmasını bekliyordu.

Birçok kentte protesto gösterisi düzenlendi

Aralarında Londra, Paris, Dublin, Kopenhag, Zürih ve İstanbul'un bulunduğu Avrupa'nın birçok kentinde küresel ısınma ile mücadelenin artırılması talebi ile protesto gösterileri düzenlendi.

Dünya genelindeki protestolarda, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve iklim değişikliğinden etkilenen yoksul ülkelere acilen yardım edilmesi için çağrılarda bulunuluyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde de iklim değişikliyle mücadeleye dikkat çekilmesi amacıyla 6 Kasım'da gösteriler organize edildi.

Aktivistler yetersiz buluyor

Glasgow'da Pazartesi gününden beri devam eden ve toplamda iki hafta sürecek olan BM iklim konferansına yaklaşık 200 ülkeden heyetler katılıyor.

Konferansta, küresel ısınmanın en fazla 1,5 ile 2 derece arasında tutulması yönündeki Paris Anlaşması hedefine ulaşılması için atılması gereken adımlar ele alınıyor.

Konferans kapsamında bazı ülkeler sera gazı emisyonlarını azaltma vaatlerini geliştirirken kömürden çıkış ve metan gazı emisyonunun azaltılması konusunda çok taraflı anlaşmalar da yapıldı. Konferanstaki konuşmalarda küresel ısınmanın tarım alanlarına verdiği zarar ve gıda güvenliğine yönelik tehdidine de dikkat çekildi.

Ancak aktivistler toplantılarda şu ana kadar sağlanan ilerlemenin yetersiz olduğu ve ülkelerin daha cesur adımlar atması gerektiği görüşünde.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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