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  4. COP26'da 40'tan fazla ülke kömür kullanmayı bırakma sözü verdi

COP26'da 40'tan fazla ülke kömür kullanmayı bırakma sözü verdi

04.11.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere hükümeti; Polonya, Vietnam ve Şili gibi önde gelen kömür kullanıcılarının da bulunduğu 40'tan fazla ülkenin COP26 İklim Zirvesi'nde kömür kullanmayı bırakmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

COP26'da 40'tan fazla ülke kömür kullanmayı bırakma sözü verdi

İngiltere hükümeti; Polonya, Vietnam ve Şili gibi önde gelen kömür kullanıcılarının da bulunduğu 40'tan fazla ülkenin COP26 İklim Zirvesi'nde kömür kullanmayı bırakmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

Fakat Çin, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu dünyanın en fazla kömüre bağımlı ülkelerinden bazıları taahhütte bulunmadı.

Kömür, iklim değişikliğine en fazla yol açan fosil yakıt.

Anlaşmayı imzalayanlar, elektrik üretiminde kömür kullanımına yönelik yurtiçinde ve yurtdışındaki tüm yatırımları sona erdirme taahhüdünde bulundular.

İngiltere ayrıca, büyük ekonomilerin 2030'larda ve daha yoksul ülkelerin 2040'larda kömür enerjisini aşamalı olarak durdurmayı kabul ettiklerini söyledi.

Bildiriye düzinelerce kuruluş da imza attı. Birçok büyük banka kömür endüstrisini finanse etmeyi durdurma sözü verdi.

Greenpeace'in COP26 delegasyonu başkanı Juan Pablo Osornio ise bu bildirinin "ihtiyaç duyulan hedeflerin çok gerisinde kaldığını" söyledi.

'Kömürün sonu göründü'

İngiltere'de işletmelerden sorumlu bakan Kwasi Kwarteng, "Kömürün sonu göründü" dedi:

"Dünya doğru yönde ilerliyor, kömürün kaderini belirlemeye ve temiz enerjinin güç sağladığı bir gelecek inşa etmenin çevresel ve ekonomik faydalarını kucaklamaya hazır."

Fakat İngiltere'de hükümetin işletmelerle ilgili politikalarını denetlemekten sorumlu muhalefet üyesi Ed Miliband, Çin ve diğer büyük emisyon yayıcı ülkelerin imzalamaması nedeniyle bildiride "göze çarpan boşluklar" olduğunu söyledi. Ayrıca, petrol ve gazın aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasıyla ilgili hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Miliband, İngiltere hükümetinin "başkalarını mecburiyetten kurtardığını" söyledi.

'Hedeflerin çok gerisinde kalıyor'

Küresel olarak kömür kullanımını azaltma konusunda ilerleme kaydedilmesine rağmen, 2019'da dünya elektriğinin yaklaşık %37'si kömür yoluyla üretildi.

Güney Afrika, Polonya ve Hindistan gibi ülkeler, enerji sektörlerini daha temiz hale getirmek için büyük yatırımlara ihtiyaç duyacaklar.

Greenpeace'in COP26 delegasyonu başkanı Juan Pablo Osornio, "Genel olarak bu açıklama, önümüzdeki kritik on yılda fosil yakıtlar konusunda ihtiyaç duyulan hedeflerin çok gerisinde kalıyor" dedi.

"Göz boyayan başlığa rağmen ülkelere kömür kullanımından çıkış tarihlerini kendileri seçmeleri için çok büyük bir alan sağlıyor" dedi.

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