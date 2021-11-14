HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. COP26'da alınan kararlar hayatlarımızı nasıl değiştirebilir?

COP26'da alınan kararlar hayatlarımızı nasıl değiştirebilir?

14.11.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

COP26'da alınan kararların hayatımızı nasıl değiştirebileceği ile ilgili satırbaşlarını derledik.

COP26'da alınan kararlar hayatlarımızı nasıl değiştirebilir?

İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) ülkeler tartışmalı bir sürecin sonunda bir anlaşma metni üzerinde uzlaştılar.

Siz de bu yüzden Glasgow İklim Anlaşması'nın hayatlarımıza nasıl temas edeceğini merak ediyor olabilirsiniz. COP26'da alınan kararların günlük işleyişi nasıl değiştirebileceği ile ilgili satırbaşlarını derledik.

line

Kullandığımız araçlardaki değişiklikler

Elektrikli arabalara geçmek, muhtemelen, yaşamımızdaki değişiklikler arasında olacak.

Uzmanlar, yeni elektrikli araçların gelecek beş yıl içerisinde benzinli ya da dizel araçlarla aynı fiyatlarda satılacağını düşünüyor. Elektrikli araç kiralamak da mümkün elbette. Dünyada bu tür araçların daha ucuz olduğu, büyüyen bir ikinci el pazarı da var.

COP26'da çok sayıda ülke, bölge ve otomobil şirketi de elektrikli araçların kullanımını artırmayı ve yeni sıfır emisyonlu otobüs ve kamyonları kullanmayı kabul etti.

Bu arada, pek çok kişi de yollarda daha az arabaya ihtiyacımız olduğunu savunuyor. Daha fazla yürümek ve daha fazla bisiklete binmek de yaptığımız değişiklikler arasında olabilir.

line

Daha yeşil enerjiye geçiş

Ülkeler kömürün aşamalı olarak azaltılması için anlaşmaya vardı. Pek çok ülke de evlerimize ve iş yerlerimize enerji sağlamak için temiz enerjinin en güvenilir ve uygun fiyatlı seçenek olarak sağlamayı taahhüt etti.

Bu, İngiltere gibi ülkeler için rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların daha ön planda durması ve muhtemelen nükleer enerjiye daha fazla güven duyulması anlamına gelecektir.

COP26, Çin ve Hindistan gibi dünyanın en büyük kömür tüketicilerinin, kömür kullanımını sona erdirmek için taahhüt verdiği bir zirve olmadı.

Ancak Glasgow'daki zirvede yapılan açıklamaların da, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın anlamlı bir şey olacağına dair piyasalara mesaj göndereceği umuluyor.

line

Evlerimizin yeşillenmesi

Güneş panelleri ve ısı pompaları evlerimizde standart hale gelebilir. Çimento ve betona göre düşük karbonlu alternatifler kullanarak yeni evler inşa edeceğiz. Eskilerini de düzeltmeye çalışacağız.

Ayrıca binalarımızın ve altyapılarımızın iklim değişikliğinin etkilerine karşı durabilmesini sağlamaya çalışacağız.

Arup Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü Eva Hinkers, "[Binaların] daha kötü felaket senaryolarına uygun olduğundan emin olmamız gerekiyor" diyor.

Aşırı yağışları emmesi için evlerimizin etrafındaki ve içindeki yeşil alanların iyileştirilmesi, güneş ışığını yansıtan ve aşırı ısınmayı önleyen "serin çatıların" kurulması ya da evlerin kasırgalara karşı dayanıklı olabilmesi için yerleştirilecek kepenkler bunlardan bazıları.

line

Karbon ödemeleri

İstersek ithal gıda ürünleri satın alalım, istersek yabancı bir ülkeye yapacağımız tatili uçakla yapalım, yaşam tarzlarımız karbon emisyonlarına bir şekilde katkıda bulunuyor.

Mesela gelecekte İngilizler, Birleşik Krallık'ta üretilmiş olsun ya da olmasın, bir ürünün karbon emisyonunun maliyetinin, ödedikleri fiyata eklendiğini görebilir.

Dolayısıyla sattığı malların emisyonlarını azaltmaya çalışmayan bir işletme, fiyatlarını artırmak zorunda kalabilir. Bu durumun, hem tüketicilerin hem de işletmelerin ürünleri nasıl tükettiğimizi ve paramızı nelere harcadığımızı düşündürmesi umuluyor.

Buna cevaben, Amazon, Unilever ve Ikea gibi bazı büyük isimler artık malları teslim etmek için kullandıkları kargo gemilerinin daha temiz yakıtlarla çalışmasını sağlamak istediklerini söyledi.

line

Daha fazla doğal alan

Glasgow'daki gündemin üst sıralarında, doğanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü ve doğal yaşamı onarma ihtiyacı vardı.

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Emily Shukburgh, "Doğaya gerçekten hak ettiği saygıyı göstermeye çalışırsak, doğa bize burada yardımcı olabilir" diyor.

The Wildlife Trusts'ın CEO'su Craig Bennett'e göre doğaya daha fazla alan açma görüşleri artık her zamankinden daha net ve daha yüksek:

"Ormanları ve diğer yaşam alanlarını koruma ve doğayı iyileştirme konusunda bir ivme var."

line

Yiyecekler daha mı pahalı olacak?

Güney yarım küredeki ormanların kesilmesi ile kuzeyde tüketilen soya, sığır eti ve palm yağı gibi ürünler arasındaki bağlantıyı koparmak, ucuz gıda çağını sona erdirebilir.

Ormansızlaşmayı sonlandırmayı amaçlayan Glasgow Liderler Orman Bildirgesi'ne 100'den fazla ülke imza attı.

Uzmanlar, zor bir seçimle karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Sürdürülebilirlik endişeleri fiyatlar tarafından alt edilirse, ormansızlaşma asla durdurulamayacak.

Stockholm Çevre Enstitüsü'nden Toby Gardner, "COP26 taahhütlerini yerine getirmek istiyorsak; kaçınılmaz olarak tüketiciler bu maliyetlerin bir kısmını daha fazla para ödeyerek ve daha az tüketerek karşılamak zorunda kalacaklar" diyor.

line

Emekli maaşı ve yatırımlar

COP26'da, tahmini 130 trilyon dolarlık özel finansmanı kontrol eden 400'den fazla finans kuruluşu, yeşil teknoloji için daha fazla para sağlama konusunda anlaştı.

Bu, birçok büyük emeklilik finansörlerinin paranızı daha çevre dostu sektörlere yatırmaya yöneleceği anlamına geliyor.

Lloyds Banking Group'tan Janet Pope, bankalarının artık sürdürülebilir yaşam için ürünler geliştiren şirketlere yatırım yapacağını söylüyor.

line

Düşünme biçimimiz

Düşünme şeklimizde de bir değişime tanıklık edebiliriz.

Manchester Üniversitesi'nden Dr. Stephanie Sodero 1,5C hedefine bağlı kalma fikri, toplumsal hareketleri de harekete geçirebileceğini söylüyor:

"İngiltere toplumunda ya da başka yerlerde, genç aktivistlerin öncülüğünde yöneticilerin kararları bence daha sürekli ve yoğun bir biçimde irdelenecek. Yerel toplu taşıma kararlarından tutun da, enerjiye kadar pek çok şey iklim merceğinden geçecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
İran'da 6,4 büyüklüğünde depremİran'da 6,4 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Dövizle borçlananlar dikkat!

Dövizle borçlananlar dikkat!

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.