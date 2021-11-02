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COP26'da dünya liderlerinden acil eylem çağrısı

02.11.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim Konferansı'na katılan liderler, iklim koruma konusunda daha önce belirlenen hedeflerden uzaklaşılmaması çağrısında bulundu.

COP26'da dünya liderlerinden acil eylem çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Kendi mezarımızı kazıyoruz" dedi.İskoçya'nın Glasgow kentinde pazar günü başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda COP26 pazartesi günü dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinin hükümet ve devlet başkanları iklim koruma önlemlerinin daha da artırılması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel "Ulaşmamız gereken yerde değiliz" ifadelerini kullanırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kendi mezarımızı kazıyoruz" sözleriyle iklim korumada kalınan yetersizliğe dikkat çekti. Öte yandan dünyanın en büyük üçüncü sera gazı üreten ülkesi konumundaki Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi ise konferansta yaptığı konuşmada, iklim koruma konusunda yaşanan sıkıntılara vurgu yaparak, Hindistan'ın 2070 yılından önce iklim nötr olmasının beklenmediğini söyledi.

Merkel'den Paris Anlaşması uyarısı

Almanya Başbakanı Merkel, iklim hedeflerine ulaşmada dünyanın birçok ülkesinde geri kalındığını belirtirterek, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan ülkeler tarafından belirlenen sera gazı azaltma hedeflerinin, "Paris'te üzerinde mutabık kalınan değerlerle uyuşmuyor" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te altı yıl önce düzenlenen Paris İklim Konferansı'nda katılımcı devletler, küresel ısınmanın sanayi öncesi çağa kıyasla iki derecenin altına, ideal olarak 1,5 dereceye kadar indirilmesi konusunda anlaşmışlardı. G20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da hafta sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenen G20 zirvesinin sonunda Paris'te mutabık kalınan hedefleri bir kez daha yinelemişlerdi.

Uzmanlar zorluklara dikkat çekiyor

Ancak BM uzmanları, dünyanın bu yüzyılda 2,7 derecelik bir ısınmaya doğru ilerlediği konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzmanlara göre, 1,5 derece hedefine, küresel sera gazı emisyonlarının net sıfıra indirilmesi durumunda ancak 2050 yılına kadar ulaşılabilir.

Konferansın ev sahipliğini yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, katılan liderlere genç iklim aktivistlerinin çağrılarına yanıt vermelerini salık verirken, "Dünyanın öfkesi ve sabırsızlığı" artıyor diye seslendi. Johnson, ülkelerin önemli iklim koruma önlemleri konusunda anlaşamamaları halinde, bu sabırsızlık ve öfkenin "bağımsız" hale geleceğini ifade etti.

Barbados Başbakanı Mia Mottley de konuşmasında dünyanın bu yüzyılda iki derece ısınmasının Maldivler, Kenya, Mozambik veya Barbados gibi ülkelerin vatandaşlarının "ölüm fermanları" anlamına geleceğini belirtti.

Biden Trump'ın politikasından dolayı özür diledi

Pazartesi günü düzenlenen konferansa katılan ABD Başkanı Joe Biden ise selefi Donald Trump'ın izlediği iklim politikasından dolayı özür diledi. Biden, "Zirveyi ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi küresel ekonomi için bir fırsat olarak görme" çağrısında bulundu. Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan ayrıldıklarını açıklamıştı.

Dünyanın en büyük iki sera gazı yayan iki ülkesi olan Çin ile Rusya‘nın liderleri konferansa katılmadı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımını iptal etti.

Glasgow'da Pazartesi günü İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in de katılımıyla düzenlenen geniş katılımlı gösteride iklim koruma önlemlerinin çok daha sert şekilde artırılması için çağrıda bulunuldu.

AFP/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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