COP29'da futbol kulüpleri iklim ittifakı kuruldu: Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe de yer aldı! Fatih Terim'e büyük ilgi

Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, "Futbol Kulüpleri İklim İttifakı" kuruldu. Fatih Terim, etkinliğe özel davetli olarak katıldı.

FATİH TERİM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Teknik Direktör Fatih Terim, özel davetli olduğu etkinliğe katılmak için geldiği Azerbaycan’da büyük ilgi gördü. Bazı katılımcılar Terim’le fotoğraf çektirirken, bazı katılımcılar ise forma imzalattı.

''GURUR VERİCİ BİR DURUM''

Konferansta konuşma yapan Fatih Terim, "Bakü'de olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. COP29'un Azerbaycan'da düzenlenmesi ve dünyanın en büyük organizasyonlarından birine Bakü'nün ev sahipliği yapması gerçekten benim için ve herkes için gurur verici bir durum. Şehrin her köşesinde bu etkinliği en üst düzeyde gerçekleştirmek için çok güzel bir atmosfer yaratıldığını görüyorum. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

''TANIŞMA FIRSATI BULDUK''

Ayrıca, Karabağ'yı ziyaret ederek teknik direktör Kurban Kurbanov ile bir araya gelen Terim, "Bugün"Karabağ" futbol kulübünü ziyaret ederek, meslektaşım Kurban Kurbanov ile tanışma fırsatı buldum. Kendisiyle çok samimi bir sohbetimiz oldu, onu çok seviyorum ve sürekli takip ediyorum. Bu vesileyle kimsenin alınmasını istemem ama Sadık Karayev'e de buradan selam göndermek isterim. Kendisi Türkiye'de futbolcu olarak oynamış ve şu an bizim meslektaşımız. Ona da bir selam göndermek istedim." şeklinde konuştu.