Copa America Arjantin Yerine Brezilya’da Düzenlenecek

ABD’nin ardından dünyadaki en yüksek can kaybı Brezilya’da; 460 bin kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede aşı dağıtımında da aksaklıklar yaşanıyor. Ancak turnuvanın yapılması planlanan ilk ülke olan Arjantin de şu an vakalarda artışla karşı karşıya. Reuters haber ajansına göre Brezilya son 7 günde 100 bin kişide 204vaka; Arjantin ise aynı sürede 100 bin kişide 484 vaka açıklamıştı.

Copa America kararının, karantina önlemlerine karşı çıkan ve Brezilyalılar’ın normal yaşantılarına dönmeye teşvik eden aşırı sağcı lider Bolsonaro’nun elini güçlendirdiği yorumları yapılıyor.

CONMEBOL’un açıklaması Arjantin’in ev sahipliğinden çekilmesinin ardından 24 saat geçmeden geldi. Konfederasyon Başkanı Alejandro Dominguez Brezilya hükümetine ve Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’ya Güney Amerika futbolu için böylesine hassas bir zamanda kararlı yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Bu sürpriz kararla dünyanın en eski futbol şampiyonası planlandığı gibi 13 Haziran’da başlayacak ve 10 Temmuz’da final maçı oynanacak.

Bolsonaro’nun salgınla mücadelesine karşı Brezilya’da 29 Mayıs’ta geniş kapsamlı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ülkede 2013 yılındaki FIFA Konfederasyonlar Kupası sırasında da büyük çaplı protesto gösterileri vardı; ancak Cumhurbaşkanı yardımcısı Hamilton Mourao gazetecilere yaptığı açıklamada Copa America sırasında daha fazla gösteri yapılmasını beklemediğini kaydetti. Mourao, Brezilya’nın Arjantin’den daha az riskli bir ülke konumunda olduğu görüşünü dile getirdi.

Bu yıl yapılacak Copa America’nın ilk kez iki ülkenin, Kolombiya ve Arjantin’in, ortak ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak Kolombiya 20 Mayıs’ta ülke genelinde düzenlenen protestolar nedeniyle ev sahipliğinden çekilmişti.

2019’da Brezilya’da yapılan Copa America, ülkeye 118 milyon dolar gelir getirmişti.

