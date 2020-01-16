Çöpçatan uygulamalarını kullananlar dikkat!

Norveç Tüketici Konseyi tarafından yapılan araştırmada kullanıcıların konumu, cinsiyeti, yaşı ve uygulama üzerinde yaptığı diğer aktivitelerin paylaşılan bilgiler arasında yer aldığına dikkat çekildi.

İncelenen 10 uygulama arasında Tinder, OkCupid ve Grindr, sanal evcil hayvan uygulaması My Talking Tom ile namaz için kıble yönünü gösteren Müslim: Quible Finder uygulamaları bulunuyor.

İncelenen tüm uygulamaların da kullanıcıların kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaştığı ortaya çıktı.

Bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması, kullanıcıların cinsel yönelimleri ve dini inançlarına yönelik özel bilgilerin ihlali anlamına geldiği belirtiliyor.

Araştırmayı yürüten Norveç Tüketici Konseyi, kişisel bilgilerin bu şekilde paylaşılmasının 'kontrol dışı' olduğunu ve Avrupa veri koruma kanunlarını ihlal ettiğini söyledi.

