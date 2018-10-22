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'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:10 | Son Güncelleme

Kâğıthane Belediyesi’nin, birlikte çalıştıkları çöp işçisi M.Ş. (27) ile cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesi ile işten çıkardığı 3 çöp kamyonu şoförü ilk kez hâkim karşısına çıktı. Suçlanan üç şoförden birinin açtığı işe iade davasında, tanık olarak dinlenen isim ise, belediyenin işten çıkardığı diğer bir şoför oldu. Belediye avukatı, tanık olarak dinlenen şoförün de olaya karıştığını söyleyerek “Tanıklığına itiraz ediyoruz” dedi. Duruşma sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Kağıthane Belediyesi, uzun yıllar belediye temizlik hizmetleri biriminde çalışan çöp kamyonu şoförleri İ. D. (50), A. A. (47) ve R. S.’yi (42) geçen 12 Nisan günü tazminatsız işten çıkardı. Belediyenin, söz konusu kişileri işten çıkarmasının gerekçesini ise, çöp toplama işi yapan M. Ş. (27) ile cinsel ilişkiye girdikleri iddiası oluşturdu.

ÜÇÜ DE DURUŞMA SALONUNDAYDI

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, işten çıkarılan işçilerden ikisi, olay ile ilgileri olmadığın belirterek işe iade davası açtı. R. S.’nin İstanbul İş Mahkemesi'nde görülen davasında ilk duruşma geçen perşembe günü yapıldı. Duruşmaya, R.S.’nin yanı sıra, İ. D. ve A. A. ile arkadaşları katıldı. Davalı Kâğıthane Belediyesi adına ise duruşmaya belediye avukatı katıldı.

"NİYE İFTİRA ATTI BİLMİYORUM"

Duruşma önce, R. S.’nin tanık olarak gösterdiği İ. D. dinlendi. İ. D. verdiği ifadede iddiaya konu cinsel ilişkinin söz konusu olmadığını söyledi. İ. D., kendilerine iftira atıldığını belirterek, M. Ş.’nin de olduğu bir sırada Nurtepe semtinde birlikte bira içtiklerini, sonrasında ise ayrıldıklarını söyledi. İ. D. ifadesinin devamında “Aradan yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra, M. isimli şahsın, davacıya ve bana cinsel ilişkiye girdiğimize dair iftira attığını öğrendim. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Neden böyle bir iftirada bulunduğunu bilmiyorum. Bu iftiradan sonra davacı (R. S.) ben ve A. işten çıkarıldık. M. isimli kişi çalışmaya devam ediyor” dedi.

BELEDİYE AVUKATI: ‘TANIK, OLAYIN FAİLİ’

İ.D.’nin tanıklığına ise Kâğıthane Belediyesi avukatı itiraz etti. Avukat, “Tanığın beyanını kabul etmiyoruz. Zira kendisi de olayın faili durumundadır” sözleri ile itiraz etti.

"BİRA İÇTİK BEN AYRILDIM"

Davacı konumdaki R. S. ise savunmasında M. Ş. ile birlikte 1,5 yıl çalıştıklarını belirterek “Yaklaşık 3 yıl önce iş yaptığımız fabrikanın müdürü bizi temizlikten dolayı şikâyet etti. Ben de M.’ye ‘Yerleri iyi süpür’ dedim. Ben şofördüm; kendisi temizlik işçisiydi. Ben düzgün süpürmesini söyleyince bana ana-avrat küfretti. Bunun üzerine kendisine tokat attım. Amire durumu haber verdim. Kendisi, ‘Bana gönder ben ona iş vermeyeceğim’ dedi. Ertesi gün M. isimli şahsı benim yanımdan aldılar. Arkadaşlarımla bira içmeye gelirken kendisi (M.) de geldi. Ben gitmek istemedim ama gittim. Bira içtikten sonra ben ayrıldım. Yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra M., tacize uğradığını iddia etti. Bu olay nedeni ile işten çıkarıldım. Ben böyle bir taciz olayı görmedim” şeklinde konuştu.

"KAHVEHANEYE DAHİ GİDEMİYORUM"

R. S. savunmasının sonunda ise, mahkeme başkanına hitaben “Efendim, bu olay yüzünden, ne camiye, ne kahvehaneye ne de kimsenin bayramına gidebiliyorum” diyerek olay ile ilgisinin olmadığını vurguladı. Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı Kasım ayı başına bıraktı.

DURUŞMA SONRASI GERGİNLİK

Duruşma sonrası ise, kısa süreli bir gerginlik yaşandı. R.S, belediye adına duruşmaya giren avukata tepki gösterdi. Gerginlik, R. S. ile birlikte gelenlerin girmesi ile son buldu. Öte yandan, işten çıkarılan bir diğer işçi A. A.’nın işe iade talepli davasının ilk duruşması ise bu ayın sonunda yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
kağıthane belediyesi eşcinsel ilişki

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