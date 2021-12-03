Çöpçülükten Almanya Liyakat Nişanı'na

"Almanya Üstün Hizmet Madalyası", Almanya‘nın en yüksek dereceli nişanı. Nişan siyasi, ekonomik, kültürel, manevi ve fahri alanlarda üstün başarı gösterenlere veriliyor. Bu yılki nişanlardan biri, Almanya’da 25 yıl temizlik işlerinde çalışan, daha sonra kendi çocuklarının aldığı eğitimin, uyum ve başarı için ne kadar belirleyici olduğunu görüp özellikle göçmen çocuklara yönelik eğitim merkezlerini yaşama geçiren Turgay Tahtabaş’a, verildi.

Tahtabaş, ödülünü Berlin’de Bellevue Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in elinden aldı.

1966 Zonguldak Gökçebey doğumlu Turgay Tahtabaş, 1989 yılında, daha önce Türkiye‘de evlendiği eşinin yanına Almanya’ya, Essen kentine gelmiş. Kendi geliş hikayesini, Türkiye’den evlilik yoluyla Avrupa ülkelerine giden erkekler için kullanılan "ithal damat" terimiyle tanımlayan Tahtabaş, Essen’de çalışma hakkını elde ettikten sonra, belediyede temizlik işlerinde çalışmaya başlamış.

Tahtabaş o dönemi VOA Türkçe’ye "O dönemde Almanya’ya gelir gelmez çalışamıyorduk. Beş yıl beklemek zorundaydık. Ama ilk çocuğum doğduktan sonra, çalışma hakkını kazandım. Essen Belediyesi’nde iş buldum. Önce sokak temizliğinde süpürgeci olarak, sonra da çöp kamyonunda çalıştım. Eşim de okullarda temizlik yaptı. Bütün bunları yaparken, bir şeye çok önem verdik, o da çocuklarımızın imkanlarımız dahilinde en iyi eğitimi almaları oldu. Bu konuda tüm fedakarlıkları gösterdik. Almanya’nın en iyi eğitim veren yerlerinde eğitimlerini aldılar. İki tanesi şirkette çalışıyor, üçüncüsü de şu anda üniversiteyi bitirmek üzere" diyerek anlattı.

Kendi çocuklarının eğitimi için harcadıkları çabadan yola çıkmışlar

Turgay Tahtabaş, çocuklarının eğitimin sürecinden yola çıkarak, başka göçmen ailelerin çocuklarının da en azından iyi Almanca konuşabilmeleri ve derslerdeki eksikliklerini kapatabilmeleri için faaliyet gösteren aile ve eğitim derneklerine destek vermeye başlamış.

Tahtabaş "Neredeyse 20 yıldan beri bu tarz bir çalışma içindeyim, birçoğu 15 yıldan fazla gönüllü olarak geçti. Essen Belediyesi Uyum Meclisi’yle, Yabancılar Meclisi'nde görevler yaparak toplumun her kesimi ve her ülkeden insanla iletişim kurdum, desteklerini kazandım. Sonra 2010’lu yıllarda eğitim konusundaki girişimleri bir çatı altında toplayabilmek amacıyla Gelecek Eğitim Merkezi'ni (Zukunft Bildungswerk) yaşama geçirdim. Özellikle 2015 sonrasında göçmen akımıyla birlikte çalışmalarımızı sadece Türkiye kökenli deği,l tüm göçmen çocuklara ve hatta eğitim sorunu yaşayan Alman çocuklara da sunmaya başladık. Şimdi 150’ye yakın ülkeden göçmen çocuğa hizmet verir hale getirdik. Aldığımız mali destekle kurumumuzda, 40 kadrolu, 250 yarı zamanlı ve 50 gönüllü çalışanımız var. Kendimize ait 10 eğitim merkezinde, 2 binden fazla çocuğa ders takviyesi, annelerine Almanca kursları veriyoruz. Müzik kurslarımız var, 400 civarında çocuk ve genç bizden enstrüman dersleri alıyor" dedi.

Çalışmaları için daha önce de çok sayıda ödül aldığını belirten Turgay Tahtabaş, Almanya’yla, Türkiye arasında imzalanan iş göçü anlaşmasının 60.yılında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından onurlandırılmasını yaşamının doruk noktalarından biri olarak tanımlıyor.

Tahtabaş bu konudaki duygularını da "Bu ödülü tüm göçmen çocukları ve gençleri adına kabul ediyorum. Yaptığımız çalışmalar, Alman toplumu tarafından da oldukça değerli görülüyor, bu ödül onu kanıtlıyor. Bu benim için çok gurur verici bir olay. Birçok insan beni örnek olarak gösteriyor. Olabilir, örnek çalışmalar yaptım. Ama bir şeyi de unutmadım. Biz, eşim ve ben, toplumun en alt katmanlarından gelen bir aileyiz, temizlik işlerinde çalıştık. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek, yaşadıkları toplumda üst düzeye çıkabilmeleri için çok emek verdik. Mücadele ederek, bunu başardık. Başka göçmen ailelerine de mesajım, yaşadığımız bu toplumda eğitim ve uyum yoluyla yukarılara ulaşmak mümkün. Aldığım nişan bunun da bir simgesi" diyerek aktardı.

